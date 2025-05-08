Detenido en el Vilosell por simular un robo en su coche para cobrar del seguro

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito de simulación de delito y por una tentativa de estafa relacionada con su propio vehículo. El individuo habría denunciado falsamente que le habían forzado el coche a fin de que la aseguradora le cubriera unos daños valorados en más de 3.000 euros.

Los hechos se remontan al pasado 2 de abril, cuando la policía catalana recibió una denuncia sobre un supuesto forzamiento de un vehículo estacionado en la calle Sant Sebastià del Vilosell. Según la investigación policial, el coche no presentaba ningún síntoma de haber sido forzado, lo cual despertó las sospechas de los agentes.

Después de recoger varias evidencias, los investigadores concluyeron que el propietario había presentado una denuncia falsa con el objetivo de que su compañía aseguradora se hiciera cargo de los gastos por unos daños que ascendían a más de 3.000 euros. Ante esta situación, los agentes procedieron a la detención del propietario del vehículo.

Consecuencias legales para el acusado

El detenido quedó en libertad después de prestar declaración en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Mollerussa, a pesar de que con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para responder de los cargos de simulación de delito e intento de estafa. Desde el cuerpo policial recuerdan que comprueban sistemáticamente todos los hechos denunciados y que, en casos como este, cuando detectan que la situación reportada no se ha producido realmente, los denunciantes son detenidos y puestos a disposición judicial por simulación de delito o denuncia falsa, delitos que pueden comportar importantes sanciones penales.