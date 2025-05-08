Parlon se compromete a hacer una "escucha activa" de las demandas del Alt Pirineu i Aran

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La consellera de Interior, Núria Parlon, se ha comprometido este jueves a hacer a una "escucha activa" del territorio y atender las demandas que le planteen desde el Alt Pirineu i Aran. Todo, lo ha dicho en en el marco de la celebración del Dia de les Esquadres de la Región Policial del Pirineo Occidental, celebrada en Sort. Precisamente, las palabras de la consellera han sido en respuesta de una petición de más atención por parte del alcalde de la capital del Pallars Sobirà, Baldo Farré. En el acto, se han otorgado ocho condecoraciones, de las cuales una externa y siete más de internas. También se han entregado 106 felicitaciones, 13 externos y 93 de internas. Finalmente, se han entregado dos medallas y cinco placas conmemorativas.