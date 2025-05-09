Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La nueva línea de alta tensión de 220 kV que promueve Red Eléctrica de España (REE) entre la subestación de Peñalba, en Huesca, y la de Mangraners, en Lleida, afectará a un total de 653 fincas a su paso por territorio leridano. Así se desprende de la solicitud que el promotor ha presentado al ministerio de Transición Ecológica para obtener declaración de impacto ambiental, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública. Esta última abriría la puerta a expropiar los terrenos afectados por esta infraestructura eléctrica.

Listado La edición en papel de Segre publica este viernes el listado de las fincas afectadas



El municipio de Sunyer tiene dos parcelas afectadas. En el término municipal de Lleida hay 83 fincas por las que pasarán torres eléctricas y otras 17 por las que el cable transcurrirá soterrado. Hay 91 parcelas afectadas en Albatàrrec, 21 en Montoliu de Lleida, 39 en Sudanell, 137 en Torres de Segre, 141 en Aitona, 64 en Seròs y 58 en Massalcoreig.

Así consta en la documentación del proyecto, que ha iniciado esta semana su periodo de información pública. Algunos de los alcaldes de estas localidades del Segrià expresaron hace un año su rechazo a esta línea, cuando todavía no había iniciado su tramitación, al considerar que contribuiría a saturar el territorio junto con otras líneas de alta y muy alta tensión. Dos de ellas, promovidas por Forestalia, están ya descartadas.