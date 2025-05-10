Éxito de la primera Diada castellera de la Festa Major de Maig de Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La plaza Major de Tàrrega se ha llenado este sábado al mediodía en motivo de la primera festividad castellera dentro de la Festa Major de Maig, que ha contado con la participación de los siguientes colles invitadas: la Nova Muixeranga d'Algemesí, los Margeners de Guissona y los Torraires de Montblanc. Integradas por unas 150 personas, los tres grupos han desplegado su técnica y pasión, construyendo torres y figuras humanas que han llenado de aplausos la plaza. Entre otros, se ha podido ver un tres de seis y uno tres de seis con aguja.

El encuentro también ha servido de homenaje a los municipios afectados por la dana de la Comunidad Valenciana con la representación de la Nova Muixeranga d'Algemesí. Esta colla fue fundado el año 1997 con el objetivo de promover la inclusión de las mujeres y personas de todos los géneros en el hecho muixeranguer, un elemento festivo tradicional de algunos pueblos valencianos que combina componentes acrobáticos, coreográficos, religiosos y burlescos. El concejal de Cultura, Miquel Nadal, ha hecho entrega de una reproducción del Águila de Tàrrega y representantes de la Nova Muixeranga d'Algemesí han entregado una fotografía de una actuación suya justo un mes antes de la tragedia de la dana.

Por su parte, los Margeners de Guissona han ejercido de anfitriones de la festividad. Finalmente, los Torraires de Montblanc han exhibido su nivel.

Primer fin de semana de la Fiesta Mayor de Mayo de Tàrrega

La Festa Major de Maig, que se alargará hasta el domingo 18 de mayo, continúa este sábado por la tarde en la plaza De les Nacions sense Estat con una actuación de danzas tradicionales a cargo del Grupo Alborada, un concierto de habaneras con Les Anxovetes y una gincana musical en los pubs.

Por su parte, el Museo Tàrrega Urgell acoge La Nit dels Museus con una visita guiada a la exposición La vanguardia insobornable. Centenario del nacimiento de Lluís Trepat Padró (1925 – 2022) a cargo del comisario Francesc Gabarrell. Al acabar, está previsto el concierto con la cantautora Helena Cases Sal presentando el nuevo disco ‘Salvaje’.

Mañana domingo se celebrará, a partir de las 9 de la mañana, el 24.º Medio Maratón y 10 km Ciudad de Tàrrega en el Parc Esportiu, organizada por los 100x100 Fondistas, y el Campeonato de Butifarra, impulsado por La Soll y la concejalía de Cultura, en la plaza de las Nacions sense Estat. A partir de las once y media del mediodía, la plaza del Carme acogerá la celebración del 41.º Aplec de Sardanas a cargo de los Amics de la Sardana de Tàrrega y con la participación de la Cobla Tàrrega y Cobla Juvenil de Agramunt. Finalmente, a las 6 y media de la tarde en el Teatre Ateneu tendrá lugar la gala de magia BIG con la formación urgelense Next Generation.