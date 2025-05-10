Incendiado un camión de paquetería en la AP-2, a la altura de Castelldans

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un camión de paquetería se incendió ayer por la mañana mientras circulaba por la AP-2, a la altura de Castelldans, hecho que provocó cortes y desvíos del tráfico en sentido Montblanc. Pese a que la cabina del vehículo se quemó por completo, su conductor resultó ileso. La caja del camión quedó afectada parcialmente. Los servicios de emergencias recibieron la alerta a las 10.41 y hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones de los Bombers.