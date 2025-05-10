Un incendio afecta a dos naves en Vicfred

Publicado por segre Imatges: Carmina Marsiñach Creado: Actualizado:

Hasta nueve dotaciones de los Bombers trabajan este sábado por la mañana en un incendio que afecta a dos naves en Vicfred, en Sant Guim de la Plana. En el interior de los almacenes hay un tractor y una embaladora, entre otro material.

Los bomberos, que han recibido el aviso a las 09.50 horas, trabajan para que el incendio no se propague a una tercera nave y a una granja.

Ampliaremos la información