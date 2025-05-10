SEGRE
Un incendio afecta a dos naves en Vicfred

Nueve dotaciones trabajan para que el fuego no se propague a un tercer almacén y a una granja

Un incendio afecta a dos naves en Vicfred
Hasta nueve dotaciones de los Bombers trabajan este sábado por la mañana en un incendio que afecta a dos naves en Vicfred, en Sant Guim de la Plana. En el interior de los almacenes hay un tractor y una embaladora, entre otro material.

Los bomberos, que han recibido el aviso a las 09.50 horas, trabajan para que el incendio no se propague a una tercera nave y a una granja.

Ampliaremos la información

