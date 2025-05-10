Una nueva tromba deja en Lleida más 15 litros en 10 minutos e inunda bajos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una nueva tromba de agua dejó ayer en Lleida ciudad más de 15 litros por metro cuadrado en poco más de 10 minutos, llegando a reducir la visibilidad hasta un kilómetro y provocó un descenso de la temperatura de siete grados. Los Bomberos recibieron hasta una decena de avisos por bajos inundados. La tormenta, que estuvo acompañada por granizo, se inició hacia cerca de las 18.00 horas hasta las 18.40 de la tarde y en pueblos como Torres de Segre, Alcarràs y Alguaire también provocó inundaciones en bajos y daños en fincas de fruta de hueso, ya que el pedrisco tenía el tamaño de un garbanzo. La de ayer fue la quinta granizada de la campaña agrícola en Lleida.