Otro accidente eléctrico en Bovera daña un camión

Un trabajador de una empresa de piensos salvó ayer la vida en Bovera tras un nuevo accidente eléctrico. El brazo del camión con el que iba a descargar pienso en una granja sufrió el efecto arco de una línea eléctrica de 25 kv provocando una intensa descarga eléctrica que reventó al menos cuatro ruedas del vehículo. Estas, a su vez, hicieron de toma de tierra, sin que el conductor sufriera la descarga.

L’alcalde de Bovera, Òscar Acero, a la zona on transcorre la línia elèctrica d’alta tensió. - JORDI ECHEVARRIA

El alcalde de Bovera, Òscar Acero, insistió ayer la necesidad de aplicar medidas en esta línea de alta de tensión que cruza por el municipio ya que es el segundo accidente que ha provocado la línea desde el pasado noviembre, cuando falleció un vecino de La Granadella al sufrir una descarga. Acero ve “prioritario” que se cambie, se eleve o se soterre esta línea para evitar más accidentes. “Pedimos postes más altos en un tramo de más de dos kilómetros para evitar daños mayores”, dijo.