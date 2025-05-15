Acepta 6 años por apuñalar a dos hombres en Almenar

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un hombre de 30 años aceptó ayer una condena de seis años de prisión y la expulsión del Estado durante 10 años, cuando haya cumplido dos terceras partes de la pena, por apuñalar a dos personas en Almenar durante la Festa Major del año 2023. Una de las víctimas resultó herida de gravedad y estuvo dos días en la UCI. La Audiencia de Lleida lo condenó in voce después del acuerdo entre la Fiscalía –que inicialmente solicitaba 12 años de prisión–, la acusación particular y la defensa.

El acusado, que está en prisión preventiva y fue detenido el mismo día de los hechos por los Mossos, fue penado con seis años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y con una multa de 360 euros por un delito de lesiones con arma blanca. También deberá cumplir cinco años de libertad vigilada y no podrá acercarse a las víctimas durante diez –la que resultó herida grave– y cinco años. Tiene que indemnizarles con 14.215 y 1.074 euros, respectivamente.

El doble ataque se produjo las 8.20 horas del 16 de septiembre del 2023 durante la Festa Major de Almenar, como informó este periódico. Ocurrió en el recinto de las peñas. El ahora condenado, que entonces tenía 28 años, sacó una navaja pequeña, atacó a dos hombres y huyó. Al primero le clavó una navaja por la espalda y después intentó apuñalar en el cuello a otro individuo, que pudo detener el golpe con el brazo y quedó herido en el antebrazo. Sin embargo, acabó dándole dos cuchilladas en el costado derecho “con la intención de matarle”, por lo que ha sido condenado por un delito de tentativa de homicidio. El herido fue evacuado al Arnau de Vilanova, donde permaneció dos días en la UCI y otros tres ingresado en planta. Un par de horas después, los Mossos detuvieron al agresor en las proximidades del CAP, donde había acudido porque también estaba herido. Al parecer, también llegó a atacar a un tercer hombre y a una mujer, aunque finalmente estos hechos no formaron parte de la acusación.