La Generalitat prevé restaurar en Lleida once minas en desuso

La Generalitat quiere restaurar el entorno natural de once minas en desuso de las comarcas de Lleida y ha iniciado la redacción de proyectos para hacerlo en cuatro de ellas. Así lo anunció ayer el departamento de Territorio, que indicó que estas actuaciones se enmarcan en un programa que prevé intervenir en 70 explotaciones mineras abandonadas en toda Catalunya hasta 2027 y que tiene un presupuesto de 16,5 millones de euros.

La Generalitat prepara ya proyectos para restaurar el entorno natural de parte de la mina de San José (Seròs), Domenjó (La Seu), Serra Espinal (La Vansa i Fórnols) y Coll de Mu (Les Valls d’Aguilar). La planificación del Govern incluye también otras siete explotaciones mineras donde todavía no ha comenzado a elaborar proyectos. Son las de Bonabé (Alt Àneu), Carbonífera del Ebro en Almatret y Seròs, Estany de Cavallers (La Vall de Boí), la cantera Muntanya de Pi (Bellver), La Plana (Alfarràs), Omaira (Les Borges Blanques) y Separada-Canota (Seròs). La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, destacó que el objetivo es “preservar paisajes que tienen mucho que ver con cómo se han conformado los municipios”.