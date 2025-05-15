Veinte viajes inesperados a Seròs: diez días de alojamiento antes de volver a la incertidumbre

En un desconcertante sistema de gestión para los trabajadores de temporada, cerca de 20 personas han sido trasladadas desde Lleida capital hasta Seròs, en el Baix Segrià, donde permanecerán apenas diez días antes de encontrarse nuevamente sin alternativas de alojamiento. Este movimiento temporal forma parte del dispositivo de acogida para la campaña de recogida de fruta en Lleida, específicamente en la provincia leridana, que este año presenta importantes desajustes temporales.

“En Lleida no dejan estar hasta el mes que viene. Como (el albergue) está cerrado, nos mandan aquí para que estemos diez días. El día 19 salimos, nos tenemos que ir”, explican el senegalés Saliou y el marroquí Abdelhamid, uno procedente de Lorca y otro de Murcia, bajo los porches de El Casal de Serós.

Muestran la misma sensación de desconcierto que el marroquí Yasim. Los tres, todos con papeles, se muestran convencidos de que “estamos viviendo en la casa de un jefe, no en un albergue. Tiene sitio para gente pero no tiene trabajo”. “Nos habían dicho que iba a empezar la campaña, pero no hay trabajo todavía”, coinciden también.

Parte de la confusión procede de la ubicación del albergue, dos módulos prefabricados con capacidad para 40 personas instalados a continuación de los siete que gestiona para su plantilla un empresario local y que se encuentran en una finca de la partida de Montllobè, a cuatro kilómetros del pueblo, en la linde con Fraga.

Los tres forman parte de la veintena de migrantes en busca de empleo de temporada en la campaña de la fruta que han sido derivados por la Paeria de Lleida y el consell comarcal del Segrià desde la Oficina Única de Atención que la primera tiene en la plaza L’Ereta. Por ella han pasado 29 personas en busca de ocupación en la primera mitad del mes, al albergue que el segundo gestiona, de mayo a septiembre, en Seròs.

“Los traen en un taxi, y no suelen agotar los diez días. Antes de que pase una semana están trabajando”, explica una de las encargadas del albergue. Allí disponen de cocina, nevera y duchas y se les facilita un pack de comida para los primeros días. Los dinamizadores de la campaña les ayudan a confeccionar currículos y les ofrecen acompañamiento para que puedan emplearse.

“Salen de aquí a las cinco de la mañana y se van a pie al pueblo para ver si pueden empezar a trabajar”, añade.

El alcalde, Josep Antoni Romia, destaca el papel de complemento del equipamiento de Seròs, financiado por la Generalitat y la Diputación de Lleida, para el dispositivo de la capital.

Allí se abrirá el 2 de junio el pabellón número 3 de la Fira, con capacidad para acoger a cien personas de paso entre las seis de la tarde y las ocho de la mañana. Ofrecerá servicios de ducha, lavandería y consigna y servirá almuerzos y cenas.

La Emau (Empresa Municipal de Agenda Urbana) ofrecerá también a partir del día 2 otro centenar de plazas en pisos de la capital, estas para trabajadores con contrato. Una vivienda será reservada para mujeres.

El concejal de Acción e Innovacion Social de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, anunció ayer que a partir del 2 de junio la oficina de la plaza de L’Ereta se trasladará al pabellón número 3 de la Fira. Allí “se informa de los servicios activos, se detectan y derivan situaciones de riesgo o vulnerabilidad y se asesora co apoyo sindical”, informó el ayuntamiento.

Por otro lado, el consistorio de Alcarràs anunció ayer la contratación de diez trabajadores durate seis meses para reforzar los servicios municipales durante la campaña.