Vielha reserva un solar en Betren para 70 pisos protegidos en un municipio con alquileres de 2.000 euros al mes

El ayuntamiento de Vielha e Mijaran ha reservado un terreno con capacidad para unas 70 viviendas protegidas en la primera convocatoria de reserva pública de suelo de la Generalitat. El terreno, de 5.260 metros cuatrados, se encuentra a los pies de la montaña de la Tuca, en Betren. El terreno fue escogido precisamente por el alto nombre de viviendas que podría acoger, así como su gran superficie.

La falta de disponibilidad de suelo urbano en la Val d’Aran, así como la orografía del terreno, que dispara los costes de construcción, dificulta la promoción de nuevas viviendas. A esto debe sumarse la fuerte presión que ejerce el turismo en toda la Val, que ha disparado los precios del mercado de alquiler en los últimos años. En este sentido, el Govern incluyó en 2024 la capital aranesa en la lista de municipios que forman parte de las zonas con el mercado inmobiliario tensionado, con el fin de poder limitar el precio de alquiler de las viviendas. El alcalde, Juan Antonio Serrano, dijo que “trabajamos junto al Conselh y otros municipios para definir estrategias y acciones para dar salida a la actual problemática de la vivienda en el territorio”.

La Val d’Aran ofrece 57 viviendas de alquiler con precios que llegan hasta los 25.000 euros al mes



Actualmente, según datos de Idealista.com, en la Val d'Aran hay 57 viviendas disponibles por alquilar, entre pisos y casas. Los precios varían notablemente: desde los 450 euros mensuales de una casa de 75 metros cuadrados con dos habitaciones en Vilamòs, hasta los 25.000 euros de una casa de 300 metros cuadrados con cinco dormitorios en Casarilh. También destaca un piso de 90 metros cuadrados con tres habitaciones en Baqueira, ofrecido por 20.500 euros en el mes. En muchos casos, se trata de alquileres por meses o para la temporada de invierno.

En el municipio de Betren, la única opción disponible ahora mismo es un chalet de cuatro habitaciones y 320 metros cuadrados con un precio mensual de 2.100 euros.

Con respecto al alquiler de habitaciones, hay ocho opciones disponibles con un precio medio de 465 euros al mes.