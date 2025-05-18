Barruera estrena la sala Joan Perelada con la feria de empresas locales

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La sala polivalente Joan Perelada de Barruera, inaugurada el pasado 9 de mayo, vive este fin de semana su primer gran evento con la celebración de la feria de empresas locales, un certamen que pone en valor el producto de proximidad, la oferta turística y el tejido empresarial de La Vall de Boí. La feria, que se desarrolla en el nuevo recinto, con una superficie de 902 metros cuadrados y una capacidad de 650 personas, consolida la competición como escaparate del potencial económico y social de la zona e incluye actividades para todas las edades al mismo tiempo que busca fomentar el consumo de proximidad y la colaboración entre empresas del territorio. La puesta en marcha de la sala Joan Perelada responde a la voluntad del consistorio de dotar al municipio de un espacio capaz de acoger actividades culturales, deportivas y sociales. La localidad registra estos días una ocupación hotelera excepcional, impulsada por la celebración de la Caraamon & Trail Comaminyana, que reúne a centenares de participantes.