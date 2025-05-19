Renuevan un kilómetro de tuberías de agua y retiran el fibrocemento

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellpuig ha iniciado recientemente las obras de renovación y mejora de la red de agua en las avenidas Catalunya y Preixana. El alcalde, Jordi Estiarte, explicó que “los trabajos se centran en la sustitución de las antiguas tuberías de fibrocemento por unas nuevas de polietileno a la vez que se renuevan grifos y se mejora la eficiencia energética ya que se reduce el gasto del bombeo”. Según Estiarte, “se renovará más de un kilómetro de tuberías”.

Los trabajos se adjudicaron a la empresa Irriga Water Solutions por un importe de 284.711 euros, de los cuales 160.000 están financiados con una ayuda de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La adjudicataria dispone de 20 semanas para ejecutar las obras.

Uno de los objetivos del ayuntamiento de Bellpuig es mejorar la eficiencia de la red de abastecimiento de agua del municipio. Entre las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años para reducir pérdidas de agua en la red, se han sustituido diferentes tramos de tuberías en las calles Bormio, Seré e Isabel de Casanovas. También se están instalando contadores comunitarios para poder registrar las pérdidas de agua en los depósitos de las comunidades de vecinos y se están cambiando los contadores individuales.