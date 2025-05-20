Anuncian movilizaciones contra la plaga de conejos

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los agricultores de Lleida han dicho otra vez “basta”. Ante la falta de soluciones efectivas para combatir la sobrepoblación de conejos, que lleva años causando graves daños en los cultivos, el sector agrario ha anunciado movilizaciones inminentes. En concreto, plantean acciones inmediatas como una tractorada que podría celebrarse a finales de esta semana o a inicios de la próxima en Lleida. “Aún se está perfilando, pero saldremos. No podemos más”, confirmó Joan Piera, uno de los agricultores que asistió a una reunión ayer en Miralcamp convocada por sindicatos y entidades agrarias. El sector denuncia que desde que expiró el estado de emergencia cinegética el pasado 30 de abril las actuaciones de control se han paralizado por completo. “Dicen que si hacemos informes aún vendrán, pero no viene nadie. Y los conejos no paran de multiplicarse. Aunque digan que se ha matado un millón de conejos, os imagináis cuántos quedan?”, explicaron durante la asamblea anoche.

El malestar se ha agravado por la sensación de abandono institucional. “Desde los despachos deben pensar que el problema se ha acabado. Hablan de drones, de contar caquitas… que vengan a pie y lo vean. Cada día vamos al campo y cada día está peor”, lamentó Piera.

La nueva movilización se enmarca en un contexto de frustración por lo que consideran que es una política de promesas incumplidas. “Este gobierno promete mucho, pero no cumple nada”, sentenciaron los representantes del sector.

La asamblea puso de manifiesto la frustración con la Generalitat, en lo que respecta a la coordinación entre los departamentos implicados. “Los conejos no entienden de competencias entre consellerías. Lo que necesitamos son soluciones y efectivos sobre el terreno.” dijeron en la asamblea.