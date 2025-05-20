Detenidos tres hombres en Salou para robar dos bicicletas de gama alta después de una marcha cicloturista en Balaguer

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres por robar dos bicicletas valoradas en 7.000 y 8.000 euros a Balaguer el sábado pasado después de la marcha cicloturista Montsec-Montsec. La detención se produjo el mismo sábado por la tarde al municipio de Salou gracias a localización de un GPS que llevaba una de las bicis.

Los Mossos arrestaron a los individuos, de 50, 30 y 19, como presuntos autores de un delito de hurto y de uno de robo con fuerza. Además, los dos mayores también los detuvieron por un delito de apropiación indebida de un vehículo y el otro por tener una orden de detención de un juzgado de lo penal de Barcelona. Todos ellos acumulan una quincena de antecedentes y pasaron a disposición judicial este lunes en Tarragona.

Los presuntos ladrones rompieron la ventana de un vehículo para robar la bicicleta del interior mientras que en el otro caso forzaron un portabicis para llevársela. Con todo, una de las bicis llevaba una pequeña bolsa con herramientas en el interior, donde su propietario había puesto un dispositivo de seguimiento. Gracias a eso, el hombre indicó a los Mossos que la última ubicación del GPS era la calle del Norte de Salou.

Después de buscar en la zona indicada, una patrulla no uniformada localizó un vehículo tipo monovolumen estacionado que tenía los asientos posteriores recostados. Además, en el interior del vehículo había un bidón de plástico típico de los que se utilizan en ciclismo. Al cabo de dos horas, los agentes vieron a dos hombres que iban rápidamente hacia el coche para marcharse del lugar, momento en el cual se identificaron como policías y los interceptaron.

Los agentes los identificaron, se trataba de dos hombres de 50 y 30 años, y al abrir el vehículo encontraron en el interior la bolsa de herramientas con el dispositivo GPS. Los dos hombres reconocieron que habían sustraído las dos bicicletas y acompañaron a los mossos hasta un piso, donde un tercer individuo estaba guardándolas, ya desmontadas y guardadas en cajas de cartón. Entonces las recuperaron y detuvieron al hombre de 19 años que se encargaba de custodiarlas.

Aparte de las bicicletas, también comprobaron que se habían apropiado indebidamente del vehículo utilizado porque no pudieron aportar ninguna documentación. Por todo ello, detuvieron a los hombres de 50 y 30 años por la sustracción de las bicicletas y la apropiación indebida del vehículo. Al de 50 años también lo detuvieron porque le constaba una orden de investigación y detención de un juzgado de lo penal de Barcelona.