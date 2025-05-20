Hallan muerto a un vecino de El Soleràs e investigan si fue atropellado

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan las causas de la muerte de un vecino de El Soleràs de 82 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida a primera hora de la mañana del pasado sábado en la entrada de esta localidad de Les Garrigues. La policía no descarta ninguna hipótesis y barajan que podría haber sido atropellado, por el lugar y las circunstancias en las que fue encontrado. La Unitat d’Investigació (UI) de la Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell-Garrigues y el Àrea Regional de Trànsit se han hecho cargo de las pesquisas.

El hallazgo del cuerpo sin vida del hombre, J.M.G.F., lo hizo un conductor a las 7.21 horas del sábado cuando circulaba por la travesía de la entrada al pueblo (C-233), a escasos metros de la cooperativa. La víctima, que había salido a caminar, presentaba un golpe en la cabeza, según informó la policía catalana, que recibió el aviso a las 7.21 horas. Al no poder determinar las causas de su muerte –por la ausencia de testigos presenciales–, y ante el golpe que tenía en la cabeza– abrieron una investigación para esclarecer el caso.

Concretamente, se han hecho cargo de la investigación la UI y el Àrea de Trànsit, ya que una de las hipótesis es que el hombre podría haber sido atropellado por un vehículo que, de ser así, se habría dado a la fuga. Si se confirmara esta posibilidad, se trataría de un caso penal por los delitos de homicidio, presumiblemente por imprudencia grave, y de omisión del deber de socorro. Aunque no se descartan otras posibilidades, como que se hubiera desequilibrado y sufrido una caída.

Por su parte, el alcalde de El Soleràs, Manel Marsan, explicó ayer a este periódico que el fallecido “era un vecino mayor que, pese a su edad, tenía un buen estado de salud y cada mañana salía a caminar. No sabemos qué ha ocurrido pero estamos consternados”, y mostró sus condolencias a su familia. El funeral por el octogenario tuvo lugar ayer por la tarde.

De esta forma, si se determinara que ha sido un accidente de tráfico, sería la séptima víctima mortal en lo que llevamos de año en las comarcas de Lleida y el segundo de atropello. En el mismo periodo del año pasado habían fallecido diez personas en siniestros viales en las comarcas de Lleida.