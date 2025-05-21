La Cursa de la Bassella espera a 400 atletas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Miralcamp Runners celebrará el domingo 25 de mayo una nueva edición de la esperada Cursa de la Bassella, una cita deportiva ya consolidada en el calendario de las Terres de Lleida. En su octava edición, se espera la participación de unos 400 corredores y paseantes, que podrán elegir entre dos recorridos competitivos de 5 y 10 kilómetros, además de una caminata popular de 5. La salida y la llegada estarán en la plaza Sant Jaume, epicentro del evento, que arrancará a las nueve y media de la mañana. El recorrido discurre en un 80% por caminos de tierra y solo un 20% por asfalto. El euro solidario de cada inscripción se destinará este año a Down Lleida.