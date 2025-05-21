Más de medio siglo de ‘cassoles’

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Linyola celebrará sus fiestas de mayo desde este viernes 23 al lunes 26 con más de una treintena de actividades dirigidas a todos los públicos. La festividad arrancará con la tradicional cassolada, que este año llega a su 51 edición, en la que unas 700 personas degustarán las emblemáticas cassoles en el pabellón, tras ser cocinadas en la plaza planell a partir de las cuatro de la tarde. El evento contará con el acompañamiento de la batucada de la Escola de Música de Linyola. Durante el fin de semana, destacan actos como la Feria de la Camamilla y la exhibición de tractores antiguos. Participarán 75 vehículos en una jornada que incluirá una gincana matinal y una demostración de fuerza entre tractores y coches. La feria contará también con paradas de productos tradicionales y plantas aromáticas. Por la tarde se celebrará la primera edición del Escalanifi Junior, una versión infantil del popular concurso local, que hará subir al escenario a unos 80 jóvenes y pequeños. El sábado destaca una concentración de gigantes y cabezudos a cargo de Gratali, con la participación de siete colles invitadas y la celebración de los 18 años de los gigantes jóvenes. El alcalde, Xavier Alís, destacó la gran implicación de las entidades locales y la colaboración ciudadana, claves para mantener viva la tradición.