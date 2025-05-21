Mont-rebei recupera su esplendor con el pantano de Canelles al 85% de capacidad

El desfiladero de Mont-rebei volverá a brillar en todo su esplendor esta primavera gracias a la recuperación del nivel de agua en el pantano de Canelles, que ya ha alcanzado el 85% de su capacidad. Este incremento sustancial de las reservas hídricas no sólo beneficiará el turismo en la zona, sino que también garantiza los recursos necesarios para las próximas dos campañas de riego a la cuenca de la Noguera Ribagorçana.

"En temas de agua nunca se puede dar nada por seguro, como hemos visto estos años, pero si no está sorprendidas la recuperación de los embalses de la Noguera Ribagorçana permiten dar dos campañas prácticamente por aseguradas", ha declarado José Luis Pérez, presidente del Canal de Aragón y Catalunya. Les datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) lo confirman, con un volumen total de 890 hm³ almacenados entre los pantanos de Escales, Canelles y Santa Anna.

El incremento de las reservas ha sido espectacular en los últimos meses. En sólo cien días, entre el 9 de febrero y el 20 de mayo, los tres embalses han aumentado sus reservas en 218 hm³, con Canelles acumulando el 80% de este volumen (180 hm³).

Este pantano, en la frontera entre Lleida y Aragón, ha pasado de tener sólo un 22,53% de su capacidad durante la Semana Santa del 2024 al actual 85%, una cifra que permite reanudar actividades turísticas clave en la zona.

El impacto en el turismo y las actividades recreativas

La recuperación del nivel de agua en el pantano de Canelles tiene un impacto directo en el potencial turístico del desfiladero de Mont-rebei , uno de los tesoros naturales que separa las provincias de Lleida y Huesca. Este paraje, que recibe centenares de visitantes semanalmente, ofrece dos experiencias principales: el senderismo por las paredes excavadas en la roca y la navegación por las aguas del pantano.

Para que la navegación sea viable, el pantano de Canelles necesita alcanzar al menos el 50% de su capacidad o que el río Noguera Ribagorçana consiga un caudal de 15 m³/s. Con el actual 85%, no sólo se cumplen estas condiciones, sino que se asegura una temporada turística completa para los amantes de los deportes acuáticos y las actividades de ocio al aire libre.

Beneficios para el sector agrícola

El aumento de las reservas también beneficia directamente los sistemas de regadío de la zona. Los embalses de la cuenca de la Ribagorçana proveen el Canal de Pinyana (13.086 hectáreas), el Algerri-Balaguer (7.800) y la zona baja de Aragón y Catalunya (44.000 hectáreas, el 98% en Lleida). Con las reservas actuales, el sector agrícola puede respirar tranquilo ante las próximas dos campañas de riego.