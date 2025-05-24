Fallece un joven de 21 años al chocar su moto con un tractor

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un joven de 21 años de Vilanova de la Barca falleció a última hora de la tarde de ayer al chocar la moto que conducía con un tractor en un camino de esta localidad del Segrià. El siniestro se produjo a las 19.30 horas cuando, por causas que se desconocen y se están investigando, chocaron un tractor y una motocicleta en el Camí del Molí, en el kilómetro 0,8, hacia Corbins y Torrelameu.

A consecuencia del impacto, el motorista resultó herido de carácter muy grave. Los equipos de emergencias intentaron reanimarle pero acabó falleciendo en el lugar del siniestro. En el dispositivo participaron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra –que se han hecho cargo de la investigación–, tres dotaciones de los Bomberos y varias ambulancias del SEM.

El camino en el que se produjo el siniestro mortal. - GERARD HOYAS

Con esta ya son ocho las personas que han perdido la vida en accidente de tráfico este año en las comarcas de Lleida, dos menos que en el mismo período del año pasado. Además, se trata del segundo motorista fallecido tras el joven que perdió la vida el 16 de febrero en Montferrer, en el Alt Urgell. En aquel caso el conductor del turismo fue arrestado.