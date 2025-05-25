Luto por la muerte del joven de 21 años de Vilanova de la Barca: “una pérdida irreparable”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Consternación y tristeza en Vilanova de la Barca y Corbins por la muerte del joven Jordi Majoral Verdú, de 21 años , la tarde del viernes tras chocar su motocicleta con un tractor. En un comunicado, el consistorio de Vilanova de la Barca expresó ayer su más sentido pésame por la trágica pérdida de este vecino del municipio. “En nombre de todo el consistorio y del pueblo, queremos hacer llegar un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo a su familia y amigos en estos momentos difíciles”, señaló en la nota. Asimismo, el ayuntamiento anunció que decretaba, a partir de ayer, tres días de duelo.

Lo mismo hizo el consistorio de Corbins, municipio en el que el joven fallecido tenía familiares y formaba parte de la asociación de jóvenes, que decretó dos días de luto. Además, el ayuntamiento decidió suspender todas las actividades programadas para este fin de semana con motivo de su fiesta mayor. Mientras, las asociaciones de jóvenes de ambos municipios también mostraron sus condolencias. Por su parte, la comunidad educativa del Institut Guindàvols de Lleida señaló que se encuentra de duelo por la muerte del joven, alumno del centro. “Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y acompañamos en el sentimiento a todos los que le conocieron y quisieron”, aseguraron desde el instituto.

El accidente en el que perdió la vida el joven tuvo lugar a las 19.30 horas, cuando chocaron un tractor y una motocicleta en el Camí del Molí, en el término municipal de Vilanova de la Barca. Hasta el lugar del siniestro se activaron cinco patrullas de los Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos y tres unidades terrestres del SEM. Con esta ya son ocho las personas que han pertido la vida en accidente de tráfico en las comarcas leridanas.

Por otra parte, un motorista resultó herido grave ayer tras una colisión con un vehículo en Les Borges Blanques. Los servicios de emergencias recibieron el aivso a las 18.29 horas y el herido fue evacuado con fracturas graves al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.