25 ponentes para analizar la gestión del agua en el Pirineo

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

“El agua es un tema central en la demarcación de Lleida”, dijo ayer el presidente de la Diputación, Joan Talarn, en la presentación de las XII Jornades per l’Excelència de Esterri d’Àneu, que el 3 y el 4 de octubre reunirán a “más de 25 ponentes”, según anunció el presidente del evento, Jesús Montoliu, para debatir sobre su gobernanza, su gestión y la evolución a menos de la disponibilidad con el cambio climático, entre otros aspectos.

Las jornadas se celebrarán bajo el título de Los retos del agua. La gestión para un mañana sostenible, y serán inauguradas por el president de la Generalitat, Salvador Illa.

“Es un tema capital”, anotó Montoliu, quien recordó que “algo tan banal como abrir un grifo y que salga agua no lo es para todos. Es un elemento finito que hemos de saber tratar”.

El alcalde de Esterri, Pere Ticó, destacó que “pondremos el foco en la gestión del agua en el Alt Pirineu i Aran, y los problemas crecientes que tenemos con el cambio climático”. “Debatiremos varios temas para buscar una solución sostenible”, anotó, al tiempo que señalaba que “estamos acostumbrados a abrir el grifo, al río y a regar a teja, pero todo esto nos lo tenemos que empezar a replantear”.

La reducción de los caudales disponibles como consecuencia del cambio climático centrará una de las mesas de debate.