Escolares del Sobirà visitan granjas de círculo cerrado

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha estrenado el proyecto D’Estudi al Tros con el objetivo de acercar a los escolares del Pallars Sobirà a la pagesía local. Cada vez hay menos ganaderos en la comarca y más hijos de padres recién llegados sin relación con el sector primario. Para dar a conocer esta realidad y que la vean como una salida laboral se han programado visitas a explotaciones ganaderas que cierran el círculo; una granja de terneros y dos de ovejas. En total, unos sesenta niños participarán en estas visitas a las granjas donde los mismos ganaderos explican su día a día. Alumnos de quinto de Primaria del Àngel Serafí de Sort visitaron Casa Beta de Pujalt; escolares de la ZER visitaron Corder Xisquet de Madó d’Escàs y alumnos de Ribera de Cardós visitarán la setmana que viene Casa Toniquet d’Arròs de Cardós.