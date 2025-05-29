Pulseras inteligentes para impulsar la venta de proximidad en Bellcaire

La Federació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya repartirá este fin de semana en el marco de FiraBell de Bellcaire 3.000 pulseras inteligentes que llevan incorporado un QR para acceder, sin descargar una aplicación móvil, a toda la información de los productores de proximidad, trazabilidad, lugares de venta, oferta de productos, además de información sobre turismo rural, restaurantes, promociones y descuentos. La iniciativa se enmarca en la campaña Bon dia, Proximitat, que apuesta por el etiquetaje inteligente para reforzar la transparencia de todo tipo de artículos e impulsa un sistema de producción y consumo más justo y sostenible. La entrega de las pulseras será la primera acción para dar visibilidad al sello oficial de la Venda de Proximitat. Llorenç Llop, presidente de la Asociación de Productores de Venta de Proximidad de Lleida y concejal de Bellcaire, explicó que después de la prueba piloto del domingo, la iniciativa se extenderá por otras localidades y provincias.

La novena edición de FiraBell contará con la representación comercial, industrial y de artesanía del municipio con más de 70 expositores, entre los que se figurarán también las entidades locales. “El principal objetivo es dar a conocer los productos locales y el tejido empresarial de Bellcaire dará una muestra de ello”, dijo el alcalde, Jaume Montfort. Están previstas degustaciones que ofrecerán el Gremi de Forners y la Sociedad de Cazadores de Bellcaire, maridajes, exposiciones y un encuentro de Motos Goldwing.

Nueva línea de ayudas de medio millón para las ferias

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, anunció ayer una nueva línea de ayudas de medio millón de euros para las ferias de Catalunya que se pondrá en marcha el año que viene para impulsar el crecimiento del sector. Hizo estas declaraciones en Agramunt en el marco de la 32 edición del Congrés de Fires de Catalunya que acaba hoy y cuenta con 80 participantes. Explicó que en Catalunya se organizarán este año más de 400 ferias, 368 fuera de Barcelona, que darán trabajo, estas últimas, a cerca de 31.000 personas. Destacó “el efecto económico multiplicador de los certámenes sobre el comercio local y el turismo”. En cuanto a la temática del congreso, centrado en la Inteligencia Artificial (IA), dijo que “es el presente, tan solo tenemos que saber cómo la gobernamos”. Por su parte, Coralí Cunyat, presidenta de la Federació de Fires de Catalunya, explicó que la apuesta por la IA es “poder conocer sus retos y sus oportunidades y revolucionar el sector”. Jordi Verdú, diputado y vicepresidente del Patronato de Promoción Económica, presentó la guía de ferias 2025 de la Diputación que incluye 203 certámenes en 120 municipios, 6 más que en 2024 y 46 más que en 2022.