Renuevan la red de agua que conecta las piscinas con el depósito de la Tallada

El ayuntamiento de Sant Guim de Freixenet está llevando a cabo las obras de sustitución de un tramo de 650 metros de la tubería principal de agua que abastece el núcleo de la localidad, que va desde la zona de las piscinas al depósito de la Tallada. Se remplazará la antigua tubería de fibrocemento, que estaba muy dañada por la gran cantidad de cal que se había acumulado, por un nuevo conducto de 200 milímetros de diámetro. El trazado de la nueva tubería irá del depósito de la Tallada por debajo del talud de la parcela municipal del polígono industrial en dirección a Pinsos Yak por el lado de la carretera. Se instalará una válvula que regulará el paso del agua potable hacia Pinsos Yak y Pastoret, por un lado, y hacia el municipio de Sant Guim por el otro.

El alcalde, Francesc Lluch, explicó que estos trabajos permitirán “sectorizar el agua del polígono y de este modo en el pueblo no tendremos problemas de presión de agua”. En este sentido, afirmó que progresivamente irán sustituyendo la red de agua del municipio, que data de los años 50.

Los trabajos han tenido un coste de 92.191 y el 90% ha sido financiado a través de la Agència Catalana de l’Aigua y la Diputación y el resto, con fondos propios.