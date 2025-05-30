El Servei Meteorològic alerta de un episodio de tiempo violento de dos horas en el Alt Urgell y el Pallars Sobirà

Publicado por acn

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emitido un aviso por tiempo violento para las comarcas del Alt Urgell, con el grado de peligro 6, el máximo de la escala, y del Pallars Sobirà, con grado de peligro alto, entre 3 y 4. Hasta las nueve y cuarto de la noche de este viernes puede haber piedra de diámetro superior a los dos centímetros, rachas de viento de más de 25 metros por segundo, 'esclafits', tornados o mangueras.