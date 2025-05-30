Los termómetros se suben hasta los 37,5 grados a Lleida y a Alcarràs

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La temperatura máxima de este viernes ha llegado a 37,5 grados en Lleida y a Alcarràs, según el Servei Meteorològic de Cataluña (SMC). En Torres de Segre se han superado los 37,4; en Vinebre, los 37; en el pantano de Riba-roja los 36,8; en el Poal los 36,4; en Batea, los 36,2; en Maials, los 35,9; en Vallfogona de Balaguer, los 35,8, o a Raimat, los 35,3. En Ponent se han superado los 35 grados por término medio.

Aparte, el SMC subraya que ha habido nuevo récord en un mes de mayo en 7 de las 120 estaciones de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (XEMA) de Cataluña con más de 20 años de datos, situadas en el llanode Lleida y al valle del Ebro.