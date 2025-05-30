SEGRE

Los termómetros se suben hasta los 37,5 grados a Lleida y a Alcarràs

7 de las 120 estaciones de la red con más de 20 años de datos marcan un nuevo récord en un mes de mayo

Un termómetro de calle marca 38 grados en Lleida ciudad.

Un termómetro de calle marca 38 grados en Lleida ciudad.

La temperatura máxima de este viernes ha llegado a 37,5 grados en Lleida y a Alcarràs, según el Servei Meteorològic de Cataluña (SMC). En Torres de Segre se han superado los 37,4; en Vinebre, los 37; en el pantano de Riba-roja los 36,8; en el Poal los 36,4; en Batea, los 36,2; en Maials, los 35,9; en Vallfogona de Balaguer, los 35,8, o a Raimat, los 35,3. En Ponent se han superado los 35 grados por término medio.

Aparte, el SMC subraya que ha habido nuevo récord en un mes de mayo en 7 de las 120 estaciones de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (XEMA) de Cataluña con más de 20 años de datos, situadas en el llanode Lleida y al valle del Ebro.

