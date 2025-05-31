Madrid impulsa una red de cátedras de despoblación

El estudio sobre la escuela rural se presentó ayer en la Diputación. - DIPUTACIÓN DE LLEIDA

“Estamos organizando una red de cátedras que trabajan en el tema de la despoblación de ámbito estatal”, anunció ayer Jordi Garreta, sociólogo, profesor de la UdL y titular en esta de la Cátedra de Estudios Socioeconómicos y Despoblación del Territorio Rural en esa universidad.

“La secretaría de Estado para el Reto Demográfico tiene mucho empeño en que nos coordinemos”, anotó. Ese organismo tiene el frente al aranés Paco Boya.

El anuncio se produjo en la presentación del cuarto monográfico de la cátedra, que gira en torno a la innovacion educativa y la cohesión social en la escuela rural y que tuvo lugar en la diputación de Lleida.

El diputado Fermí Masot, responsable del área de Cooperación Municipal, destacó que la escuela rural, de las que hay cien en Lleida, “debe ser un activo primordial para favorecer el arraigo y la vida comunitaria en los pueblos y es un motor fundamental en la lucha contra la despoblación”.

El estudio, que tiene como base medio centenar de entrevistas a personas vinculadas con la escuela rural, ha sido elaborado por Núria Llevot, Olga Bernad, Maria Paz López y Àngels Torrelles.