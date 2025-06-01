La inteligencia artificial llega a Esterri en forma de relatos breves
La octava edición del concurso de narrativa, que recibió 87 textos, ya tiene ganadores
‘La intel·ligència artificial va capgirar-ho tot’. Esta frase es la que debían incluir los relatos breves presentados a la octava edición del concurso que convocan la biblioteca y el instituto Morelló de Esterri d’Àneu. Como cada año, la temática era libre pero el requisito indispensable era que la citada frase apareciera en el texto. Y así fue en la mayoría de los 87 originales presentados en las tres categorías (infantil, juvenil y adultos), de los cuales 76 cumplían las bases del certamen.
El jurado, integrado por Marta Blázquez, trabajadora del ayuntamiento de Esterri; Marta Boleda, escritora y veterinaria pallaresa; Montserrat Gil, profesora del INS Morelló de Esterri; y Glòria Farré, subdirectora del diario SEGRE, ya ha emitido su veredicto después de largas deliberaciones. Así, en la categoría infantil (de 0 a 14 años), el relato ganador fue La porta misteriosa, de SP, pseudónimo de Martí Castañeda; mientras que El darrer invent de l’Arnau, de Danielito, pseudónimo de Daniel Pacione Pulido, quedó finalista.
En cuanto a juvenil (de 15 a 17 años), el fallo del jurado determinó que el texto ganador es Gràcies a la Simba, de Gal·leta, pseudónimo de Claudia Caxide Villar, y en segunda posición quedó Última Connexió, de Striker49, pseudónimo de Laia Giménez Vidal. Por último, en la categoría de adultos (a partir de los 18 años), el relato que se impuso fue Rosal-IA, de Clavell Xinès, pseudónimo de Rosa Vilalta i Guillamon, mientras que La culpa, de Meryl Viadé, pseudónimo de Montserrat Gracia Fumanal, quedó en segundo lugar.
Como es habitual, el diario SEGRE publicará en verano los textos ganadores y finalistas de un certamen literario que ha arraigado en el Pallars Sobirà y que se convoca en el marco de la Setmana de la Lectura que organizan la biblioteca pública y en instituto Morelló de Esterri. En esta edición, la cita, del 1 al 8 de abril, incluyó desde presentaciones de libros, talleres de escritura y exposiciones.