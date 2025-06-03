Fraga estrena bus asequible

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, junto a uno de los vehículos que desde ayer prestan servicio. - E.B.D.

“Las tarifas son más asequibles para todos los vecinos de Fraga”, resumió el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, la tabla de precios del nuevo servicio de autobús urbano, que entró en funcionamiento ayer y que gestiona la multinacional Avanza con una contrata de ocho años a razón de 288.608 € por ejercicio.

El nuevo servicio abarata el billete, que pasa de los actuales 1,05 € (0,80 bonificado) a 0,80 para los adultos y 0,40 para los jóvenes, con la posibilidad de utilizar bonos que dejan el viaje a 0,42 € para los primeros y en 0,21 € para los segundos. El nuevo sistema incluye abonos mensuales de 18 € y de 9 €, recomendables si se prevén superar los 43 trayectos al mes.Hasta ahora, el servicio, de tipo analógico, no contemplaba los bonos ni los abonos.

La nueva contrata también ha supuesto una reordenación de las paradas y de los trayectos, que ahora cubren las zonas de los colegios y los hipermercados, transitan por la avenida de Madrid y llegan al Castillo.

“Más que aumentar paradas, lo que se ha hecho ha sido reubicarlas para adaptarlas a la demanda de los fragatinos”, señaló el concejal de Transporte, Óscar Gracia. El delegado de zona, de Avanza, José Ramón Lasierra, indicó que la digitalización del billete permitirá disponer de “más datos para poder analizar las necesidades y mejorar el servicio”. “Se tiene que ver un aumento importante” de usuarios, añadió, sobre los actuales 46.000 anuales (885 semanales).