Lleida tiene un 29% de alcaldesas, por encima de la media catalana

Las comarcas leridanas han logrado un hito significativo en materia de representación femenina en la política local. Según los datos recientemente publicados por el Observatorio de la Igualdad de Género de la Generalitat, a través del portal Dones i Poder Local, Lleida cuenta actualmente con un 29% de mujeres ocupando alcaldías, situándose dos puntos por encima de la media catalana que se establece en un 27%. Esta información, revelada a los dos años de las elecciones municipales de 2023, refleja un avance moderado pero constante hacia una mayor paridad en los gobiernos locales de la provincia.

El informe de la Generalitat, difundido ayer, muestra que 67 mujeres están al frente de ayuntamientos leridanos tras los comicios municipales celebrados hace dos años. A pesar de este progreso, los datos confirman que el poder municipal continúa siendo predominantemente masculino tanto en Lleida como en el resto de Cataluña. No obstante, el panorama general presenta una evolución positiva, con un incremento de 4 puntos porcentuales en la proporción de alcaldesas respecto a 2019 en el conjunto del territorio catalán. Otro dato relevante que aporta el estudio es que el 54% de los municipios de Cataluña han tenido, al menos una vez, una mujer como alcaldesa desde el restablecimiento de la democracia en 1979 hasta la actualidad.

Evolución histórica de la representación femenina en los ayuntamientos catalanes

La presencia de mujeres en las alcaldías de Cataluña ha experimentado un crecimiento lento pero constante desde las primeras elecciones democráticas. Si bien durante los primeros años de democracia la representación femenina era prácticamente testimonial, con el paso de las décadas se ha ido incrementando progresivamente. Este avance refleja los cambios sociales y las políticas implementadas para fomentar la igualdad de género en la esfera política.

El salto de 4 puntos porcentuales entre 2019 y 2023 supone uno de los incrementos más significativos en los últimos procesos electorales, evidenciando una tendencia al alza que podría consolidarse en próximos comicios. Sin embargo, el hecho de que solo poco más de una cuarta parte de los municipios catalanes (27%) estén gobernados por mujeres indica que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar la paridad real en el ámbito municipal.

Lleida como referente en representación femenina municipal

El caso de Lleida resulta especialmente destacable al situarse por encima de la media catalana. Con 67 alcaldesas entre sus 231 municipios, la provincia leridana demuestra un mayor equilibrio de género en sus consistorios. Este dato podría responder a diversos factores sociológicos, políticos y culturales propios del territorio, aunque el estudio no profundiza en las causas específicas de esta diferencia.