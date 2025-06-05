Deniegan la excarcelación del yihadista acusado de asesinar a un agricultor

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Audiencia de Navarra ha rechazado excarcelar a Allal El Mourabit, el yihadista detenido en Francia acusado de asesinar a tres agricultores, uno de ellos en Vilanova de la Barca y otros dos en la comunidad foral. La defensa del arrestado había solicitado una medida menos restrictiva, pero la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra lo ha declinado por la gravedad de los delitos que se le imputan y por apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva, como informó ayer el Diario de Navarra.

El juzgado de Instrucción 3 de Tudela (Navarra) decretó el pasado 25 de abril el ingreso preventivo en prisión de El Mourabit tras haber sido extraditado desde Francia. De momento, la única causa por la que ha sido llamado a declarar y encarcelado es por la de Ribaforada, ya que los tres hechos se instruyen de forma independiente. En el caso del vecino de Vilanova de la Barca, el juzgado de Instrucción 3 de Lleida ha pedido que se le remita la copia del expediente para que pueda ser citado a declarar.

El tribunal navarro lo mantiene en prisión y recuerda que existen indicios suficientes del crimen en Ribaforada, entre ellos la presencia de su ADN en el coche de la víctima sin que el procesado haya dado una explicación sobre ello. También aprecia un riesgo de fuga, por falta de arraigo y porque se fugó. Además, los magistrados creen que existe riesgo de reiteración delictiva. En este punto, resaltan que además del de Ribaforada se le imputan otros dos crímenes y además cuenta con antecedentes penales por yihadismo. El Mourabit fue arrestado el 25 de marzo en la localidad Beziers, en Francia, como avanzó SEGRE, donde huyó tras el crimen en Ponent.