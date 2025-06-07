Presentan el anteproyecto de ley de Alta Montaña y afirman que tendrá dotación

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El anteproyecto de la ley de Alta Montaña que impulsa el departamento de Territorio incorporará financiación para las actuaciones estratégicas que se propongan. Lo explicó ayer el director general de Políticas de Montaña, Carlos Guàrdia, que apuntó a que el despliegue quedará “asegurado” a través de una línea de una partida de la Generalitat “para actuaciones como redes de calor con biomasa”, dijo. Guàrdia especificó que inicialmente no se preveía incluir una dotación y que la propuesta “es fruto del proceso participativo de la ciudadanía”, ya concluido. Destacó que la propuesta “forma parte del anteproyecto de la ley”, pendiente de validar por el Parlament. El texto está ahora en una asesoría jurídica, que elaborará un primer informe preliminar, y en una segunda fase se abrirá un período de alegaciones. La previsión que llegue al Parlament “a finales del 2025”. Guardia lo explicó ante el consejo de alcaldes del Alt Urgell. Los alcaldes también fueron informados de la nueva convocatoria de ayudas del programa Movilidad de Proximidad, con más de 7 millones de euros para caminos. Por otro lado, la presidenta del consell, Josefina Lladós, dijo que el estudio de un servicio supramunicipal de gestión del agua estará “durante el 2026”.