El gran festival de las familias

El Palau se llenó el domingo de juego, cultura y aprendizaje en el cuarto Carrilet Fest, el único festival familiar del Pla, que atrajo a medio millar de personas. Los participantes procedían de diferentes puntos de Catalunya como Tremp, Sant Cugat del Vallès o Tarragona tal y como explicó el alcalde, Francesc Balcells. La jornada comenzó con energía gracias a la compañía Rikus, que hizo bailar y saltar a los asistentes. A continuación, el espectáculo de marionetas Lila ReBVelada, a cargo de Kali Teatre, cautivó al público con una propuesta que promueve la igualdad y denuncia las relaciones tóxicas.Uno de los puntos centrales del festival fue la apertura de los espacios de aprendizaje, donde niños y familias participaron en talleres y actividades diseñados para fomentar competencias esenciales: participar, explorar, implicarse, quererse, experimentar, soñar, decidir, crear y comunicar. En cada estación, los niños podían sellar un carnet personal y, al completar el recorrido, recibían un detalle cultural. Este año se estrenó el espacio Carrilots, pensado para menores a partir de 9 años, con un rocódromo, un circuito de aventura y un billar. Las opciones gastronómicas tuvieron en cuenta las intolerancias alimentarias, con el apoyo de la Associació de Celíacs de Catalunya. Por la tarde, la batucada de los Tabalats, acompañada por los gigantes, llevó la fiesta hasta el pabellón. Unos 25 voluntarios colaboraron en el evento.