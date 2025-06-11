El Parlament ‘devuelve’ la ruralidad a 8 pequeños municipios de Lleida

Arbeca es uno de los municipios beneficiados por la enmienda. - EDGAR ALDANA

Un acuerdo transversal en la ponencia que tramita en el Parlament el Estatuto del Municipio Rural va a permitir neutralizar una de las lagunas del texto original y va a facilitar a ocho pequeños ayuntamientos de Lleida, y a sus ciudadanos, el acceso a los beneficios que la norma contempla para los pueblos.

El texto original del Estatuto, cuya aprobación definitiva se prevé para comienzos de julio, define como “municipio rural” a los de hasta 2.000 habitantes (3.000 por debajo del “pequeño municipio de la normativa estatal) y que forman parte de una “comarca rural”, que es aquella en la que al menos el 15% de su población vive en municipios con una densidad de menos de 150 habitantes/km².

Eso generaba ocho problemas de calado en la demarcación de Lleida: quedaban fuera Arbeca (2.081 vecinos empadronados según el INE), Bell-lloc (2.359), Bellver de Cerdanya (2.260), Bellvís (2.269), Ponts (2.703), Torrregrossa (2.194) y dos capitales de comarca como El Pont de Suert (2.380) y Sort (2.213), cuya población se reparte, además y respectivamente, en 24 y 15 núcleos.

Finalmente, el PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP han pactado entre ellos y con las entidades municipalistas Associació de Micropobles, Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y Associació Catalana de Municipis (ACM) una enmienda de la disposición adicional primera de la norma que establece que “las medidas para los municipios rurales de esta ley también son de aplicación” a los muncipios de 2.000 a 3.000 vecinos, menos de 90 habitantes/km² y que hayan perdido población en la última década, explicaron fuentes parlamentarias.

Esa medida abre la puerta a que los beneficios previstos para los municipios rurales, que incluyen un paquete de rebajas fiscales para particulares y negocios, puedan aplicarse en esos ocho municipios leridanos, además de en cuatro de Tarragona y tres de Barcelona.

La ponencia también ha avalado la propuesta de la Generalitat para que esas medidas se apliquen en los municipios de hasta 5.000 vecinos de comarcas rurales al menos diez núcleos agregados, algo que afecta a Tremp (29 núcleos) y a Artesa de Segre (21).

La ponencia está ultimando su trabajo

La ponencia que tramita el proyecto de Ley del Estatuto del Municipio Rural está ultimando sus trabajos, que derivarán en un dictamen que será debatido y votado en la Comisión de Asuntos Institucionales.

Una comisión en la que predomina el consenso

Una vez reciba el visto bueno en la comisión, en la que PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP comparten la mayoría de las modificaciones, y a las que el resto de grupos no está poniendo apenas objeciones, el texto pasará al pleno para su debate como informe.

El pleno de aprobación, para primeros de julio

Las previsiones de la comisión apuntan a debatirlo en el pleno del 1 al 3 de julio, con la posibilidad de atrasarlo al del 15 al 17 o al del 22 al 24. El Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, salvo las medidas tributarias que se aplazan al 1 de enero.