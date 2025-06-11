Los últimos trashumantes: la yeguada de Cal Curt de Romadriu cruza el Sobirà en su ruta hacia Sant Joan de l’Erm

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La yeguada de Cal Curt de Romadriu, un rebaño de más de 60 yeguas con un semental, cubre estos días la ruta trashumante que comunica Tornafort con Sant Joan de l’Erm, en cuyas montañas permanecerán los caballos pastando hasta comienzos de octubre.

Únicamente dos rebaños equinos mantienen el manejo tradicional de la trashumancia en Lleida. El otro es el de Cal Palanca, que gestiona Pablo Moreno, quien remarca que "no tengo nada que ver" con la trashumancia que ya ha empezado en la ruta hacia el Pirineo, la de Cal Curt que lleva Lázaro Moreno.

El rebaño de Pablo, que esta primavera ha visto el nacimiento de 150 potros, empezará la trashumancia hacia la montaña de Tor la próxima semana.

La ruta de las yeguas de Cal Curt arranca en Tornafort, en Soriguera, y sigue por Montardit de Baix, Sort, Rialp, Montenartró, donde el ganado descansará dos días, Romadriu y Sant Joan de L’Erm. Son un centenar de kilómetros que todavía tardarán lo que queda de semana en recorrer.

Salieron el lunes y “llegaremos pasado el día 15. Vamos parando cada 30 ó 40 kilómetros”, explica Lázaro Moreno, conductor del rebaño en el que han nacido unos 25 potros tras parir el 60% de las hembras.

El negocio consiste en ambos casos en la venta de los potros, normalmente cuando cumplen los seis meses, a intermediarios que los revenden para engorde, la mayoría de las veces a ganaderos italianos. “Es un animal muy difícil. Las yeguas solo crían cuando estás encima de ellas, y los potros son muy difíciles de engordar por el clima. Aquí hace mucho frío en invierno, y se necesita el doble de alimento que en el llano para sacarlos adelante. Pasa lo mismo con los terneros”, señala.

A Lázaro, como a la mayoría de los ganaderos del Pirineo, le preocupa la expansión de los grandes carnívoros, como el oso y el lobo. “Esperemos que este año no perdamos un caballo más. En tres años hemos perdido quince cabezas por el oso en Sant Joan de l’Erm. La trashumancia y la ganadería extensiva están en peligro de extinción”, anota. “Estamos ligados por la normativa, y eso nos va a hacer plegar. La burocracia está descontrolada, y estamos invadidos por un exceso de fauna salvaje”, añade