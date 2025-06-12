Entidades ecologistas piden la anulación de dos parques eólicos en Les Garrigues para proteger una pareja de águila dorada

El portavoz de Ipcena, Joan Vázquez, durante una rueda de prensa en Lleida acompañado por el portavoz de la Cooridnadora Les Garrigues per una eòlica sostenible, Ramon Queralt, y por el presidente de Gepec, Xavi Giménez.Anna Berga / ACN

Cuatro entidades ecologistas piden al Govern que anule la declaración de impacto ambiental en dos parques eólicos proyectados en Les Garrigues por la presencia en la zona de una pareja de águila dorada. Los parques de 'La Comella', con 8 molinos, y el de 'Sant Joan', con 6, fueron autorizados por el Govern en abril y en mayo, respectivamente. Les entidades ecologistas, sin embargo, defienden que la aprobación de la declaración ambiental estaba sujeta a los resultados del radioseguimiento de la especie, que han confirmado la presencia de una pareja de aves en la zona donde se instalarían los aerogeneradores, a los términos de La Pobla de Cérvoles, Cervià de les Garrigues, L'Albi y El Vilosell. Delante de eso, han presentado un recurso de alzada y no descartan recurrir a los tribunales.

Les entidades ecologistas Ipcena, Gepec, Coordinadora Les Garrigues per una eòlica sostenible y SEO BirdLife, destacan que los resultados del radioseguimiento del águila dorada muestran cómo los 14 aerogeneradores proyectados se encuentran dentro del espacio donde vive la pareja de águila dorada.

Defienden que los resultados son "incompatibles" con la aprobación de la declaración de impacto ambiental que el Govern hizo en el 2023, la cual estaba condicionada en este informe de radioseguimiento de la especie. Por lo tanto, dicen que la declaración tiene que pasar "de favorable a desfavorable". Del contrario, "sería incomprensible", ha afirmado el portavoz de la Cooridnadora Les Garrigues per una eòlica sostenible, Ramon Queralt, que ha añadido que están dispuestos a llegar a los juzgados.

Queralt también ha remarcado que la zona de las Garrigues donde hay proyectados los parques es "el único corredor" que queda para conectar la avifauna de las comarcas de Ponent con las de la demarcación de Tarragona. "hay una línea continua de 135km entre Almatret e Igualada donde la única ventana libre de aerogeneradores son estos 23km entre La Pobla de Cérvoles y L'Albi", ha argumentado Queralt.

Además, desde Gepec consideran que los dos proyectos han impedido que esta zona de las Garrigues quede incluida dentro del futuro parque natural de Prades. "El parque eólico supondría una hipoteca por la zona norte del parque", ha explicado el presidente de la entidad, Xavi Giménez.