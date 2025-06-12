La despoblación estanca el censo de escolares por debajo del millar

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El censo de alumnos de Primaria de la red educativa de la comarca de Les Garrigues se ha estancado por debajo del millar, un nivel que perdió por última vez en el curso 2020-2021 y que no tiene visos de recuperar a medio plazo, vistas las cifras que recogen el estudio Les escoles rurals, el cuarto trabajo de las Cátedra de Estudios Socioeconómicos y Despoblación del Territorio Rural de la UdL y la evolución que recoge el Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) tanto para la población escolar como para el conjunto de la demografía. La última cifra oficial se sitúa en 974 (curso 2022-2023),

Con todo, el descenso que ha experimentado el número de niños de Les Garrigues que se encuentran en esa fase de su formación educativa resulta menor que el que se da en el conjunto de la población, con una pérdida del 5% en el primer caso en el decenio transcurrido entre 2013 y 2023 y otra del 5,85% en el segundo para ese mismo periodo.

La cifra más elevada de lo que va de siglo son los 1.015 escolares de Primaria del curso 2012-2013, la cual, por otro lado, reflejaba un notable aumento, del 23%, frente al registro de diez años antes.

Parte del aumento de las décadas anteriores y de la ralentización de ahora se debe a la llegada a la comarca de población de origen migrante, cuyas tasas de fecundidad y de natalidad resultan netamente superiores a las que presenta la poblacion autóctona.

Les Garrigues se consolida de esa manera como la única de las comarcas del llano de Lleida en la que no se llega a alcanzar el millar de alumnos en la etapa de Primaria, una cifra que sí supera el Alt Urgell (1.082) en el Pirineu y de la que no anda muy lejos el Aran, que alcanza los 925.

En más de la mitad de los pueblos tienen el apoyo de una ZER

Las escuelas de Primaria de más de la mitad de los municipios de Les Garrigues, 14 de 24, están integradas en una ZER o Zona Escolar Rural, un formato que permite a varios centros disponer del apoyo de profesorado de especialidades como Música o Idiomas, entre otras, a las que sus alumnos no tendrían acceso por la escasa entidad de los centros. También les permite desplegar proyectos educativos que las escuelas no podrían acometer por separado. Las cinco ZER de Les Garrigues son Elaia, con la sede en La Granadella; Garrigues Altes, en Juncosa; Pedrera, en L’Espluga Calba; Riu Set, en Vinaixa, y Vall de l’Aranyò, en Castelldans.

Uno de cada cuatro estudiantes tiene que salir de su pueblo

La cuarta parte de los alumnos de Primaria y de Secundaria de Les Garrigues se ven obligados a desplazarse a otras localidades por no poder seguir sus estudios en las que residen, según indica el cruce de los datos del número de escolares y el de usuarios de las rutas de transporte, de las que hay operativas 23 en la comarca. La tasa, con 480 estudiantes de Primaria y de Secundaria de un total de 1.944 en esa situación, alcanza el 24,6%. Solo se ve superada en la demarcación de Lleida por la que se da en tres comarcas de la montaña: el Pallars Jussà, con un 24,7%; l’Alta Ribagorça, con un 25,6%, y el Pallars Sobirà, con un 50,7%.