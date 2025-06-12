Publicado por Laia PedrósSegre Creado: Actualizado:

El fraile carmelita y fundador del Grupo Infantil Carmelita (GIC) de Tàrrega fue sometido a una investigación de los Mossos d'Esquadra el año 2019 por presuntos abusos sexuales a menores. Según ha avanzado El Periódico, la actuación policial se inició después de que un antiguo miembro del GIC presentara una denuncia donde aseguraba haber sido víctima de dos agresiones por parte del religioso durante la década de los ochenta en la sede de los Carmelitas ubicada en la plaza del Carme de Tàrrega.

La investigación, que contaba con la autorización de un juzgado de Cervera, incluyó el registro de la habitación que el fraile , C. L. R, ocupaba en Barcelona y el análisis de su ordenador personal, con el objetivo de encontrar material gráfico relacionado con los hechos denunciados. Aunque no se localizaron imágenes comprometedoras, fuentes próximas al caso citadas por el diario indican que el religioso habría admitido ante los agentes haber abusado de menores vinculados a las actividades del grupo que él mismo dirigía.

Según el relato del denunciante, uno de los incidentes tuvo lugar en una sala de audiovisuales del centro, donde el fraile habría proyectado contenido de carácter erótico mientras abusaba del menor. El otro episodio se habría producido en una pequeña estancia donde, con el pretexto de mostrarle fotografías, el religioso habría vuelto a abusar del joven. La víctima afirma que fraile le confesó haber abusado de otros niños anteriormente, pidiéndole que mantuviera silencio sobre el sucedido.

Un caso que prescribió

Años después de los hechos, el denunciante intentó contactar con el fraile a través de Facebook para exigirle que le pidiera perdón, pero no obtuvo respuesta. Este silencio lo llevó a formalizar la denuncia en el 2019, y aunque los hechos habían prescrito, el juez ordenó el cacheo de la habitación y el ordenador del religioso, donde no se encontró material comprometido. La causa judicial se archivó por prescripción delictiva.

Una figura reconocida en Tàrrega

La noticia sobre los abusos sexuales que habría cometido el fraile carmelita a menores del GIC de Tàrrega ha causado sorpresa entre los vecinos de la capital del Urgell, ciudad donde el fraile era, hasta ahora, una persona muy respetada y admirada, de hecho incluso fue el encargado de pronunciar el pregón de la Fiesta Mayor de Mayo en el 2001. Varías personas que habían formado parte del GIC han asegurado que de pequeños no vieron nada ni habían oído ningún rumor al respecto aunque han reconocido que por el GIC, actualmente inactivo, pasaron muchos menores durante los años que estuvo en funcionamiento, que el fraile fundó en 1972 y lo dirigió hasta 1997, es decir, durante casi un cuarto de siglo. El GIC ofrecía actividades de ocio a niños y adolescentes todos los sábados por la tarde, de 17 a 20 horas, en dos salas situadas a los bajos del antiguo convento de los Carmelitas (actualmente es una residencia privada). Dos veces al mes había proyecciones de cine y también se organizaban espectáculos de escala en hi-fi y colonias.

Cuando se marchó de Tàrrega, fraile fue destinado a la parroquia Madre de Déu del Carme del barrio del Carmel de Barcelona y en el 2001 pasó a la comunidad de la parroquia Santa Joaquima de Vedruna en el barrio de Gracia-Sant Gervasi, también de la capital catalana. Sus últimos tres años de vida residió a la comunidad de Olot, donde murió el día 26 de abril del 2022 a la edad de 81 años, 63 de los cuales dedicados a la vida religiosa.

El Ayuntamiento de Tàrrega, por su parte, ha expresado en las redes sociales “la firme condena contra los abusos sexuales a menores” y ha reafirmado “nuestro compromiso hacia la protección de los niños y la lucha contra estos delitos intolerables”.