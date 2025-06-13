Retiran un gran árbol caído en el Pallaresa para evitar riesgos en el rafting

El tronco tuvo que ser serrado antes de extraerlo del cauce del río en la zona de la Moleta de Roní.El - ASSOCIACIÓ DE TURISME ACTIU DEL PALLARS SOBIRÀ

Los bomberos de Sort, junto con miembros de la Asociación de Turismo Activo del Pallars Sobirà y del ayuntamiento de Rialp retiraron el pasado domingo un gran tronco de más de 10 metros de longitud y cerca de uno de diámetro que había caído la noche antes sobre el lecho del Noguera Pallaresa en Rialp, en una zona bajo el barranco de Romadriu.

El portavoz de las empresas de turismo activo, Flòrido Dolcet, explicó que durante la jornada del domingo la previsión era que descendieran entre 300 y 500 personas en rafting y que el tronco hubiera supuesto un peligro, por lo cortaron por partes con una motosierra y trasladaron los principales troncos. Sin embargo, la enorme raíz sigue en el lugar y, según Dolcet, debería llevarse a cabo una actuación para retirarla y sanear la zona. En su opinión, la pertinaz sequía de los últimos años seguida de una primavera de intensas lluvias han causado la muerte de árboles en el lecho del río, primero, y su siguiente desplome sobre el cauce.

Para llevar a cabo la extracción del árbol, tuvieron que pedir a Endesa que cerrara las compuertas de la Torrassa y de Llavorsí para reducir el caudal del río, lo que logró ponerse en práctica durante unas tres horas, señaló Dolcet.

El responsable del sector se preguntó también qué administración hidráulica es la competente en este tipo de actuaciones (en referencia a la Agència Catalana de l’Aigua o la Confederación Hidrográfica del Ebro), si bien puntualizó que la Diputación otorga cada año ayudas para limpiar el lecho del río de maleza y troncos. El presidente del consell comarcal, Carles Isus, señaló que la corporación que dirige será la encargada de la actuación, que se acometerá el próximo otoño.