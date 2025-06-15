Nueva campaña de excavaciones en la Cova Gran de Santa Linya

Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic inician mañana una nueva intervención en el yacimiento de la Cova Gran de Santa Linya, en la Noguera, en la que participarán arqueólogos de universidades americanas, de Canadá, Grecia y también de Madrid o Santiago de Compostela, según explicó una de las investigadoras, Susanna Vega. Hasta el próximo 20 de julio se trabajará en la unidad documentada ya en otras intervenciones donde se halló la primera plaqueta con grabados de finales del Paleolítico Superior del Prepirineo catalán y la más antigua de Catalunya, con más de 14.000 años. Los grabados reproducen figuras con un alto contenido simbólico para los pobladores del noreste peninsular. En 2020 se hallaron fragmentos del esqueleto de una homo sapiens de 14.000 años de antigüedad, que fue bautizada por los arqueólogos como Linya, la dona de la Noguera. Desde ayer quedaron suspendidas las prácticas de escalada en una de las zonas de este yacimiento de 90.000 años, que se descubrió en 2002 y se comenzó a excavar en 2004.