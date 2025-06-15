Sant Guim pide rapidez a la Justicia tras la denuncia de agresión a una anciana de 83 años

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Sant Guim de Freixenet emitió el viernes un comunicado en las redes sociales mostrando su “firme” condena a cualquier agresión y su “máxima confianza” con la justicia, en qué reclamó celeridad contra los que atentan contra la libertad y la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres.

El consistorio emitió el comunicado antes de la manifestación prevista para hoy a las 12.00 horas en la plaza Doctor Perelló, en defensa de “la seguridad de las personas mayores”, según los promotores. La protesta fue convocada por vecinos del municipio después de que el juzgado de Cervera dejara en libertad y denegara una orden de alejamiento contra un investigado por supuestos tocamientos a una vecina de 83 años. El juzgado argumentó falta de pruebas.

Los hechos habrían tenido lugar el pasado 25 de mayo en el ascensor del edificio en el cual viven la anciana y el investigado. En el comunicado, el consistorio de la localidad pidió respeto con la convocatoria y “mantuvo la convivencia entre los vecinos”.