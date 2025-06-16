Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LÉRIDA Creado: Actualizado:

El Pirineo de Lleida enciende sus noches estivales con el tradicional descenso de 'falles', una ancestral manifestación cultural que empezó el fin de semana pasado en Durro y Sort y se extenderá hasta finales de julio. Este espectáculo de fuego, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, marca el calendario festivo de numerosas localidades pirenaicas durante las próximas semanas, alcanzando su máximo esplendor en la noche de Sant Joan.

La temporada de 'falles' arrancó el viernes pasado en Durro, seguida por la celebración en Sort el sábado previo a la festividad de Sant Joan, respetando así la tradición. El calendario continuará este martes 17 de junio en La Pobla de Segur, para posteriormente alcanzar su punto álgido durante la noche del 23 de junio, cuándo hasta diez localidades, incluyendo Alàs, Alins, Boí y El Pont de Suert, celebrarán simultáneamente sus bajadas. La temporada acabará el 26 de julio en Llesp, después de casi dos meses de celebraciones que mantienen viva esta singular tradición pirenaica.

Les Hèstes deth Huec en la Val d'Aran, con la Crema deth Biruji en Arties y la Crema deth Haro en Les, representan una variante especial de estas celebraciones que tendrán lugar durante la emblemática noche de Sant Joan, añadiéndose así en el amplio abanico de manifestaciones culturales vinculadas al fuego que caracterizan el solsticio de verano en el Pirineo leridano.

Calendario completo de las 'falles' del Pirineo leridano 2025

El programa de celebraciones de las falles para este verano en el Pirineo de Lleida se distribuye a lo largo de varios municipios y fechas, permitiendo tanto en locales como visitantes disfrutar de esta espectacular tradición durante casi dos meses. A continuación, se detalla el calendario completo:

- 17 de junio: La Pobla de Segur inicia las celebraciones después de las primeras bajadas a Durro y la capital del Pallars Sobirà.

- 21 de junio: Senet continúa con las celebraciones, preparando el terreno para la gran noche de Sant Joan.

- 23 de junio, Noche de Sant Joan: La fecha más importante del calendario concentra hasta diez celebraciones simultáneas en Alàs, Alins, Arties (con el Hèsta deth Biruji), Boí, Casós, el Pont de Suert, Isil, Les (con el Hèsta deth Haro) y Vilaller. Esta noche marca el solsticio de verano y representa el momento culminante de las tradiciones ígneas en todo el Pirineo.

- 28 de junio: València d'Àneu y Llavorsí toman el relevo para continuar con las celebraciones después de la intensa noche de Sant Joan.

- 5 de julio: Alòs y Barruera mantienen viva la tradición en la primera semana de julio, cuando el verano ya está plenamente establecido en las montañas pirenaicas.

- 12 de julio: Eril la Vall celebra a su particular bajada de falles, en pleno corazón del verano.

- 18 de julio: Taüll, conocida por su impresionante patrimonio románico, suma el espectáculo de las falles en los suyos atractivos culturales.

- 25 y 26 de julio: El Pla de l'Ermita y Llesp cierran respectivamente el ciclo de las falles de este año, poniendo fin a casi dos meses de celebraciones ígneas en el Pirineo leridano.

El significado cultural de las ' falles' pirenaicas

Les falles del Pirineo constituyen una de las tradiciones más antiguas y arraigadas de la cultura pirenaica, remontándose a tiempo prerromanos. Esta práctica consiste en el descenso nocturno desde las montañas hasta los pueblos llevando antorchas encendidas, tradicionalmente elaboradas con corteza de abedul o troncos de pino resinoso, creando espectaculares ríos de fuego que serpentean por las pendientes montañosas.

Originalmente vinculadas a ritos de fertilidad y purificación asociados al solsticio de verano, las falles han evolucionado a lo largo de los siglos, pero mantienen intacta su esencia como celebración comunitaria. En el 2015, la UNESCO reconoció el valor excepcional de esta tradición al incluir las fiestas del fuego del solsticio de verano en el Pirineo en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Cada localidad mantiene sus propias particularidades en la celebración, desde la elaboración de las antorchas hasta los recorridos específicos y los rituales asociados. En algunos lugares como la Val d'Aran, la tradición adopta formas particulares como la Crema deth Biruji en Arties o la Crema deth Haro en Les, evidenciando la rica diversidad cultural del territorio pirenaico.

¿Cómo se preparan y desarrollan las falles tradicionales?

La preparación de las falles empieza semanas antes de la celebración. Los fallaires (portadores de falles) seleccionan y preparan esmeradamente los materiales para elaborar sus antorchas según las técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación. Dependiendo de la zona, pueden utilizarse troncos de pino resinoso, cortezas de abedul o incluso arbustos específicos que garanticen una combustión adecuada durante el descenso.

El día de la celebración, los participantes ascienden hasta un punto elevado de la montaña donde, al anochecer, encienden sus falles. Empieza entonces el espectacular descenso, formando serpientes de fuego que iluminan la noche pirenaica mientras avanzan hacia el pueblo. Una vez en la localidad, los fallaires suelen concentrarse en la plaza principal donde se enciende una hoguera comunal con las antorchas, dando paso a celebraciones que incluyen música, bailes tradicionales y comidas populares.