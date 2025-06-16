Una incidencia provoca paradas y retrasos en trenes de varias líneas de Rodalies

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los trenes de las líneas de Rodalies R2 Sur, R15, R16, R17 y R14 –conecta Lleida y Barcelona pasando por Tarragona– pueden permanecer parados y aumentar el tiempo de recorrido este lunes a primera hora de la mañana a causa de una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Vilanova i la Geltrú y Cunit, según informa Renfe. Los técnicos de Adif están trabajando en la solución de la incidencia. Además de esta incidencia, en estas líneas ya hay un tramo afectado por unas obras en la estación de Sant Vicenç de Calders y por el cual Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera este lunes y martes.

Concretamente, según informa Renfe, por estas obras los trenes de la R2 Sur empiezan y acaban el recorrido en Cunit y los pasajeros tienen que llegar a Sant Vicenç de Calders en autobús, que hace paradas intermedias. Con respecto a la R14, R15, R16 y R17, el trayecto entre Cunit y Torredembarra se hace en servicio alternativo por carretera.

Por otra parte, estas obras en la estación de Sant Vicenç de Calders también afectan a la R4: hasta las 2 del mediodía, los trenes empiezan y acaban el recorrido en El Vendrell y también se tiene que llegar al final de la línea en autobús.