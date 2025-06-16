La Escola Pia recauda 691 euros para la Associació d’Alzheimer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El alumnado de sexto de Primaria de la Escola Pia de Tàrrega ha recaudado un total de 691 euros para la Associació d’Alzheimer de la ciudad con el proyecto Adopta un record, que formaba parte de un Itinerari d’Aprenentatge del centro. El alumnado puso a la venta peluches con recuerdos de los usuarios de la entidad. Con el dinero recaudado, la Associació d’Alzheimer tiene previsto adquirir nuevo material tecnológico para los talleres de estimulación cognitiva.