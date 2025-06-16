Rescatan a una mujer que no sabía nadar y se tiró vestida a la piscina en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y la Guardia Urbana de Lleida se desplazaron ayer a media tarde hasta las piscinas municipales del Secà de Sant Pere para asistir a una mujer que se había introducido en el agua y no podía salir por sus propios medios.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso del suceso a las 18.30 horas aproximadamente. La mujer era musulmana y, junto con otra amiga, se habría introducido en el recinto acuático vestida, pero después no habría podido salir porque no sabría nadar adecuadamente y tuvo que ser rescatada por el socorrista. Tras esta primera atención, llegaron los efectivos del SEM que la atendieron, aunque estaba consciente y no se temía por su vida, por lo cual todo quedó en un susto, según informó la policía local.

Varios municipios leridanos tienen vigentes desde hace años normas relacionadas con las vestimentas y el material adecuado para acceder a sus piscinas municipales. Por ejemplo, en el caso de Raimat y Sucs (núcleos de Lleida), se especificó en el reglamento de uso de sus instalaciones acuáticas que “es obligatorio el uso de bañador adecuado y toalla para acceder a la piscina y zapatillas de baño por la circulación por la zona de estancia”.

Se da el caso de que, en 2019, la Paeria de Lleida dio el visto bueno a la práctica del topless en sus piscina municipales. Entonces, también se permitió, tanto dentro como fuera del agua, el uso del burkini, un traje de baño que llevan algunas mujeres musulmanas al tapar gran parte del cuerpo, el cual no ha estado exento de polémica. El objetivo de aquella medida fue garantizar la libertad de expresión de las mujeres.

Anteriormente, en el año 2016, poblaciones como Aitona y Fraga ya hacía tiempo que habían implementado reglamentos que impedían que las personas se bañen vestidas en las piscinas municipales. Esto fue mucho tiempo antes de que surgiera la polémica por el uso del burkini.