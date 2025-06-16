Del topless al burkini: ¿qué dice la normativa de las piscinas de Lleida?

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La reciente polémica surgida tras el rescate de una mujer musulmana que se lanzó sin saber nadar a la piscina del Secà de Sant Pere de Lleida ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la normativa que regula el uso de las instalaciones acuáticas municipales. Desde hace años, diversos municipios leridanos mantienen reglamentos específicos sobre la vestimenta permitida en sus piscinas públicas, estableciendo criterios que han ido evolucionando con el tiempo.

En núcleos como Raimat y Sucs, pertenecientes a Lleida, la normativa establece que "es obligatorio el uso de bañador adecuado y toalla para acceder a la piscina y zapatillas de baño para la circulación por la zona de estancia". Sin embargo, el concepto de "bañador adecuado" ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo del tiempo.

La regulación de 2019: topless y burkini permitidos

Un punto de inflexión llegó en 2019, cuando el Ayuntamiento de Lleida dio luz verde tanto a la práctica del topless como al uso del burkini en sus instalaciones municipales. Esta decisión quedó oficializada mediante la colocación de carteles informativos en las piscinas donde se especificaba claramente que "está permitido practicar topless". La medida supuso una clarificación necesaria respecto a la anterior redacción que simplemente exigía un "traje de baño adecuado".

Jordina Freixanet, alcaldesa accidental en aquel momento, explicó que aunque "el topless no estaba específicamente prohibido", la indicación anterior "podía generar equívocos y desprotección a las bañistas" que deseaban practicarlo, así como a los trabajadores encargados de aplicar la normativa. Esta modificación daba cumplimiento a una resolución del Síndic de Greuges de Catalunya que, en 2018, había advertido a los consistorios catalanes sobre la necesidad de permitir el topless en instalaciones públicas por razones de libertad de expresión.

El burkini como traje de baño reconocido

También se confirmó que se seguía aceptando el uso del burkini, al considerarlo formalmente un traje de baño. Esta prenda, utilizada principalmente por mujeres musulmanas y que cubre gran parte del cuerpo, ha generado debates en distintos municipios, pero en Lleida se ha optado por incluirla dentro de las opciones válidas para el baño.

Antecedentes en otros municipios de la zona

La regulación sobre vestimenta en piscinas públicas no es un tema nuevo en la provincia. Ya en 2016, localidades como Aitona y Fraga habían implementado normativas que impedían bañarse con ropa convencional en sus instalaciones acuáticas, mucho antes de que surgiera la polémica específica sobre el burkini.