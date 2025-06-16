Seis detenidos por tráfico de drogas desde apartamentos turísticos de Vielha

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles pasado a 6 hombres de entre 28 años y 63 años como supuestos miembros de una red que suministraba drogas en Vielha. Las detenciones son el resultado de una investigación iniciada en octubre del 2024 que se inició tras tener conocimiento de que un grupo de personas se dedicarían a la venta de sustancias estupefacientes en la Val d'Aran , ha explicado la policía catalana.

Las transacciones se hacían en un mismo edificio de apartamentos turísticos en que se determinó que en el grupo habría dos líderes que suministraban cocaína a otras personas, que después las revendían al por menor, muchos de ellos para pagar su propio consumo.

El grupo suministraría cocaína a toda la comarca y a ciudadanos franceses que se desplazaban hasta Vielha para comprarla.

Tres entradas y detenciones

A las 5.00 de la madrugada del pasado miércoles se efectuaron tres entradas en tres apartamentos y un garaje de la ciudad en que se decomisaron 807 gramos de cocaína, además de 35 gramos de marihuana, 4 básculas de precisión, utensilios para cortar y envolver la droga en pequeño. También se hallaron 4.630 euros en billetes fraccionados, hechos que condujeron a la detención de 6 hombres, que estaban "perfectamente identificados" por los investigadores como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

El valor total de la droga sería de más de 50.000 euros en el mercado ilícito; los detenidos pasaron el viernes a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vielha.