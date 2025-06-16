Un juego de la oca a favor de los derechos LGTBI

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La concejalía de Feminismos del ayuntamiento de Tàrrega ha creado una nueva versión del popular juego de la oca con el nombre de Orgull de ser l’oca en el marco del ciclo de actividades Orgull de Pople que tendrá lugar este mes de junio para sensibilizar y visibilizar los derechos y las libertades de las personas LGTBIQ+. El juego consta de un tablero en el que cada jugador debe avanzar por las diferentes casillas con fechas y datos históricos, estadísticas o informaciones relacionadas con la evolución de los derechos LGTBIQ+ a lo largo de la historia.

Durante las diferentes tiradas, los participantes podrán saber, por ejemplo, en qué año los homosexuales dejaron de ser incluidos en la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, quién era Safo de Lesbos o cuándo se celebró la primera marcha del Orgullo en Barcelona.La presentación pública del juego tendrá lugar este miércoles día 18 (19.30h) en el Laberint. Allí se podrá jugar con el tablero gigante que se ha creado para la ocasión, de 4,5 metros de ancho. El juego se ha distribuido en los centros educativos, también se puede descargar en el web www.ciutadaniatarrega.cat y se puede pedir prestado el tablero gigante en el Punt SAI.

El acto central de Orgull de Pople será el jueves día 26 (19 horas) con una rúa con la Nana Honorata, la drag queen Àlex Marteen y La Verreta. Luego será el turno del Sarau en la plaza dels Àlbers con la lectura del manifiesto a cargo de la directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet. No faltarán las actuaciones de Glòria Riberta, Àlex Marteen y Nessa. Habrá también una carrera de tacones y se sabrá el ganador del concurso de la canción del Orgullo. Durante todo el mes se organizarán nuevas actividades en la misma línea.